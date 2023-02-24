Окунева Пелагея Фатьянова
Место рожденияСело Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Фатьянов Прокофий
Мать: ?
Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1897
Сын: Окунев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Окунев Александр Глебович
Рождение ребёнка
10.11.1898
Сын: Окунев Николай Александрович
Отец ребёнка: Окунев Александр Глебович
Смерть
Неизвестно