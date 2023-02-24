Окунева Пелагея Фатьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкунева Пелагея Фатьянова

Окунева Пелагея Фатьянова

avatar

Место рождения

Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Фатьянов Прокофий

Мать: ?

Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1897

Сын: Окунев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Окунев Александр Глебович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Окунев Николай Александрович

Отец ребёнка: Окунев Александр Глебович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close