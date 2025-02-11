Окунев Александр Глебович
мужской, родился 1877, Саранск, Саранск, Республика Мордовия
умер Неизвестно
ОтецОкунев Глеб Николаевич1857 г.р.
МатьОкунева (Маньшавина) Надежда Антоновна1856 г.р.
Дети
Окунев Михаил Александрович01.11.1897 г.р.
Окунев Николай Александрович10.11.1898 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.11.1897
Сын: Окунев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Окунева Пелагея Прокофьевна Фатьянова
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1898
Сын: Окунев Николай Александрович
Мать ребёнка: Окунева Пелагея Прокофьевна Фатьянова
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно