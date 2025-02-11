Окунев Александр Глебович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Окунев Александр Глебович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1877, Саранск, Саранск, Республика Мордовия

умер Неизвестно

Отец
Окунев Глеб Николаевич1857 г.р.
Мать
Окунева (Маньшавина) Надежда Антоновна1856 г.р.
Дети
Окунев Михаил Александрович01.11.1897 г.р.
Окунев Николай Александрович10.11.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Окунев Глеб Николаевич

Мать: Окунева (Маньшавина) Надежда Антоновна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
01.11.1897

Сын: Окунев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Окунева Пелагея Прокофьевна Фатьянова

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Окунев Николай Александрович

Мать ребёнка: Окунева Пелагея Прокофьевна Фатьянова

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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