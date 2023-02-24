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Окунев Глеб Николаевич

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Место рождения

Саранск

Дата рождения

1857

Дата смерти

06.08.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Окунев Николай Андреевич

Мать: не указана

Саранск
Рождение ребёнка
23.10.1875

Сын: Окунев Николай Глебович

Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Окунев Александр Глебович

Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна

Город Саранск , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1884

Дочь: Татьяна Глебовна

Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна

Рождение ребёнка
30.01.1885

Дочь: Филимонов Анна

Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна

Рождение ребёнка
22.04.1890

Дочь: Александра Глебовна

Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Надежда Антоновна

Смерть
06.08.1891
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