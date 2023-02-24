Окунев Глеб Николаевич
Место рожденияСаранск
Дата рождения1857
Дата смерти06.08.1891
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Окунев Николай Андреевич
Мать: не указана
Саранск
Рождение ребёнка
23.10.1875
Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Окунев Александр Глебович
Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна
Город Саранск , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1884
Дочь: Татьяна Глебовна
Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна
Рождение ребёнка
30.01.1885
Дочь: Филимонов Анна
Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна
Рождение ребёнка
22.04.1890
Дочь: Александра Глебовна
Мать ребёнка: Окунева Надежда Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1891