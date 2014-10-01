Долгих Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1950
Дата смерти01.10.2014
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1950
Рождение ребёнка
27.11.1973
Дочь: Долгих Елена Александровна
Мать ребёнка: Долгих Илиза Адгамовна
Рождение ребёнка
06.02.1979
Сын: Долгих Станислав Александрович
Мать ребёнка: Долгих Илиза Адгамовна
Рождение ребёнка
18.09.1985
Дочь: Долгих Евгения Александровна
Мать ребёнка: Долгих Илиза Адгамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
01.10.2014