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Долгих Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1950

Дата смерти

01.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1950

Отец: Долгий Григорий Платонович

Мать: Богдан Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
27.11.1973

Дочь: Долгих Елена Александровна

Мать ребёнка: Долгих Илиза Адгамовна

Рождение ребёнка
06.02.1979

Сын: Долгих Станислав Александрович

Мать ребёнка: Долгих Илиза Адгамовна

Рождение ребёнка
18.09.1985

Дочь: Долгих Евгения Александровна

Мать ребёнка: Долгих Илиза Адгамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.10.2014
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