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Долгих Елена Александровна
Долгих Елена Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1973
Пол
Женский
Отец
Долгих Александр Григорьевич
1950 г.р.
Мать
Долгих (Гиниятова) Илиза Адгамовна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1973
Отец:
Долгих Александр Григорьевич
Мать:
Долгих Илиза Адгамовна
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