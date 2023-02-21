Долгих (Гиниятова) Илиза Адгамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1953
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1953
Рождение ребёнка
27.11.1973
Дочь: Долгих Елена Александровна
Отец ребёнка: Долгих Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
06.02.1979
Сын: Долгих Станислав Александрович
Отец ребёнка: Долгих Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
18.09.1985
Дочь: Долгих Евгения Александровна
Отец ребёнка: Долгих Александр Григорьевич