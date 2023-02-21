Долгих (Гиниятова) Илиза Адгамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих (Гиниятова) Илиза Адгамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1953

Отец: Гиниятов Адгам Гиниятович

Мать: Султыева Галия Кадыровна

Рождение ребёнка
27.11.1973

Дочь: Долгих Елена Александровна

Отец ребёнка: Долгих Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
06.02.1979

Сын: Долгих Станислав Александрович

Отец ребёнка: Долгих Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
18.09.1985

Дочь: Долгих Евгения Александровна

Отец ребёнка: Долгих Александр Григорьевич

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