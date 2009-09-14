Долгих Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1985
Бракосочетание
16.08.2008
Рождение ребёнка
14.09.2009
Дочь: Кузьменко Софья Александровна
Отец ребёнка: Кузьменко Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.2015
Сын: Кузьменко Степан Александрович
Отец ребёнка: Кузьменко Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.2016
Дочь: Кузьменко Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Кузьменко Александр Алексеевич