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Долгих Евгения Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1985

Отец: Долгих Александр Григорьевич

Мать: Долгих Илиза Адгамовна

Бракосочетание
16.08.2008

Муж: Кузьменко Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.09.2009

Дочь: Кузьменко Софья Александровна

Отец ребёнка: Кузьменко Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.2015

Сын: Кузьменко Степан Александрович

Отец ребёнка: Кузьменко Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.09.2016

Дочь: Кузьменко Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Кузьменко Александр Алексеевич

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