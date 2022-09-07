Дрыкина (Ильгова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыкина (Ильгова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1947

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1951 г.р.
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Дети

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1979 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1947

Отец: Ильгов Николай Семенович

Мать: Ильгова Матрена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрыкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
20.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.1979

Дочь: Абакумова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Дрыкин Николай Павлович

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