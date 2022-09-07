Дрыкина (Ильгова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1979
Дочь: Абакумова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Дрыкин Николай Павлович