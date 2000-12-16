Ильгов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильгов Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1918

Дата смерти

16.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1918

Отец: не указан

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильгова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
15.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильгова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
16.06.1947

Дочь: Дрыкина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Ильгова Матрена Александровна

Смерть
16.12.2000

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