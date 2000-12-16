Ильгов Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1918
Дата смерти16.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1918
Отец: не указан
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильгова Матрена Александровна
Рождение ребёнка
16.06.1947
Дочь: Дрыкина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Ильгова Матрена Александровна
Смерть
16.12.2000