Ильгова Матрена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1919
Дата смерти15.02.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1919
Отец: Чергинов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильгов Николай Семенович
Рождение ребёнка
16.06.1947
Дочь: Дрыкина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Ильгов Николай Семенович
Смерть
15.02.1997