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Ильгова Матрена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1919

Дата смерти

15.02.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1919

Отец: Чергинов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильгов Николай Семенович

Рождение ребёнка
15.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильгов Николай Семенович

Рождение ребёнка
16.06.1947

Дочь: Дрыкина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Ильгов Николай Семенович

Смерть
15.02.1997

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