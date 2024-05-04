Абакумова (Дрыкина) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1979
Отец: Дрыкин Николай Павлович
Бракосочетание
03.06.2006
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.08.2007
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Абакумов Егор Викторович
Россия
Рождение ребёнка
02.02.2017
Дочь: Полина Егоровна
Отец ребёнка: Абакумов Егор Викторович
Россия