Абакумова (Дрыкина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумова (Дрыкина) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1979

Отец: Дрыкин Николай Павлович

Мать: Дрыкина Любовь Николаевна

Бракосочетание
03.06.2006

Муж: Абакумов Егор Викторович

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.08.2007

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Абакумов Егор Викторович

Россия
Рождение ребёнка
02.02.2017

Дочь: Полина Егоровна

Отец ребёнка: Абакумов Егор Викторович

Россия

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