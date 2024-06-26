Абакумов Егор Викторович
Место рождения
Дата рождения11.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1980
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.06.2006
Рождение ребёнка
16.08.2007
Дочь: Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Абакумова Елена Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
02.02.2017
Дочь: Полина Егоровна
Мать ребёнка: Абакумова Елена Николаевна
Россия