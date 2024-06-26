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Абакумов Егор Викторович

Место рождения

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

11.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1980

Отец: Абакумов Виктор Павлович

Мать: Захарцева Татьяна Александровна

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.06.2006

Жена: Абакумова Елена Николаевна

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.08.2007

Дочь: Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Абакумова Елена Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
02.02.2017

Дочь: Полина Егоровна

Мать ребёнка: Абакумова Елена Николаевна

Россия

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