Алимов Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Алимов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно