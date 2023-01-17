Алимов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Михаил

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Алимов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Алимов Никита Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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