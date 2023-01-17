Алимов Никита Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Алимов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1899
Сын: Алимов Косма Никитич
Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
17.01.1901
Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
06.08.1903
Сын: Алимов Тихон Никитич
Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
04.06.1905
Дочь: Марина Никитична
Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
04.02.1908
Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно