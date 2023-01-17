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Алимов Никита Михайлович

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Алимов Михаил

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.06.1899

Сын: Алимов Косма Никитич

Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1901

Сын: Алимов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Алимов Тихон Никитич

Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1905

Дочь: Марина Никитична

Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1908

Сын: Алимов Алексей Никитич

Мать ребёнка: Алимова Прасковья Фоминична

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Прасковья Фоминична

Смерть
Неизвестно
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