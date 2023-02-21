Алимова (Моисеева) Прасковья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова (Моисеева) Прасковья Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1899

Сын: Алимов Косма Никитич

Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1901

Сын: Алимов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Алимов Тихон Никитич

Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1905

Дочь: Марина Никитична

Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1908

Сын: Алимов Алексей Никитич

Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Никита Михайлович

Смерть
Неизвестно
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