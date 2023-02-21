Алимова (Моисеева) Прасковья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1899
Сын: Алимов Косма Никитич
Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1901
Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
06.08.1903
Сын: Алимов Тихон Никитич
Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1905
Дочь: Марина Никитична
Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1908
Отец ребёнка: Алимов Никита Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно