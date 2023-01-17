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Алимов Григорий Михайлович

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Алимов Михаил

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1890

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Алимова Вера Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1900

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Алимова Вера Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1903

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Алимова Вера Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1908

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Алимова Наталья

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Наталья

Смерть
Неизвестно
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