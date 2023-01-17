Алимов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Алимов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1890
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Алимова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1900
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Алимова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1903
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Алимова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1908
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Алимова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Наталья
Смерть
Неизвестно