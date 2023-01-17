Алимов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1890

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Алимова Ефросинья Прохотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Ефросинья Прохотовна

Смерть
Неизвестно
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