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Лискачев Николай Матвеевич

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Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

12.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1883

Отец: Лискачев Матвей Федорович

Мать: Дарья Никифоровна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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