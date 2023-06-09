Лискачева Наталья Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1911
Рождение ребёнка
13.04.1911
Дочь: Лискачева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лискачев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
29.06.1912
Дочь: Лискачева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Лискачев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
03.09.1915
Дочь: Лискачева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Лискачев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лискачева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Лискачев Николай Матвеевич
Смерть
Неизвестно