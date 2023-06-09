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Лискачева Наталья Константиновна

Место рождения

Устрека, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Устрека, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
20.01.1911

Муж: Лискачев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
13.04.1911

Дочь: Лискачева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лискачев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
29.06.1912

Дочь: Лискачева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Лискачев Николай Матвеевич

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.09.1915

Дочь: Лискачева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Лискачев Николай Матвеевич

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лискачева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Лискачев Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно