Лискачев Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Лискачев Федор Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1879
Жена: Козина Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Козина Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
12.12.1883
Сын: Лискачев Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Козина Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
04.09.1888
Дочь: Филимонова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Козина Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
07.11.1892
Сын: Лискачев Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Козина Дарья Никифоровна
Смерть
1911