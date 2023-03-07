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Лискачев Матвей Федорович

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Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лискачев Федор Антонович

Мать: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
08.02.1879

Жена: Козина Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лискачев Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Козина Дарья Никифоровна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1883

Сын: Лискачев Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Козина Дарья Никифоровна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.09.1888

Дочь: Филимонова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Козина Дарья Никифоровна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.11.1892

Сын: Лискачев Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Козина Дарья Никифоровна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1911
Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
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