Susoev John Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Susoev John Jacob

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Около 1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1941 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Susoev Jacob Vasili

Мать: Nastia Homer

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hope

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hope

Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Manya Jacob

Мать ребёнка: Hope

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hope

Смерть
Неизвестно
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