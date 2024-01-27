Susoev John Jacob
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Susoev Jacob Vasili
Мать: Nastia Homer
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hope
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hope
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Manya Jacob
Мать ребёнка: Hope
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hope
Смерть
Неизвестно