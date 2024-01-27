Nastia Homer
Место рожденияРоссия
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Kate Jacob
Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili
Россия
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Ann Jacob
Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili
Россия
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Susoev William Jacob
Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili
Россия
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Susoev John Jacob
Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Hazel Jacob
Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili
California, United States of America
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Susoev Jacob Vasili
Смерть
Неизвестно