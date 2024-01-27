Nastia Homer — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nastia Homer

Место рождения

Россия

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Около 1900 г.р.
Около 1902 г.р.
Около 1904 г.р.
Около 1910 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Kate Jacob

Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili

Россия
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Ann Jacob

Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili

Россия
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Susoev William Jacob

Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili

Россия
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Susoev John Jacob

Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili

Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Hazel Jacob

Отец ребёнка: Susoev Jacob Vasili

California, United States of America
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Susoev Jacob Vasili

Смерть
Неизвестно
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