(Susoev) Manya Jacob
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941
Отец: Susoev John Jacob
Мать: Hope
Рождение ребёнка
29.12.1947
Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1953
Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1957
Рождение ребёнка
Около 1964
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Berokoff Peter John
Смерть
Неизвестно