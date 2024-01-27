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(Susoev) Manya Jacob

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Муж

После 1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: Susoev John Jacob

Мать: Hope

Рождение ребёнка
29.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berokoff Peter John

Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berokoff Peter John

Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berokoff Peter John

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berokoff Peter John

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Berokoff Peter John

Смерть
Неизвестно
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