Hope — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hope

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1941 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Susoev John Jacob

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Susoev John Jacob

Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Manya Jacob

Отец ребёнка: Susoev John Jacob

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Susoev John Jacob

Смерть
Неизвестно
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