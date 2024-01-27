Hope
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Susoev John Jacob
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Susoev John Jacob
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Manya Jacob
Отец ребёнка: Susoev John Jacob
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Susoev John Jacob
Смерть
Неизвестно