Berokoff Peter John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Berokoff Peter John

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Manya Jacob

Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Manya Jacob

Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Manya Jacob

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Manya Jacob

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Manya Jacob

Смерть
Неизвестно
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