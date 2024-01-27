Berokoff Peter John
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1947
Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1953
Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1957
Рождение ребёнка
Около 1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Manya Jacob
Смерть
Неизвестно