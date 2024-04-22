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Исаков Михаил Иванович

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Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

13.02.1914

Дата смерти

03.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.01.1947

Сын: Исаков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Исакова Мария Емельяновна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Исакова Мария Емельяновна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жук Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Исакова Мария Емельяновна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Мария Емельяновна

Смерть
03.04.1990
Орск, город Орск, Оренбургская область
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