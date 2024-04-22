Исаков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения13.02.1914
Дата смерти03.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1914
Рождение ребёнка
31.01.1947
Сын: Исаков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Исакова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Исакова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жук Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Исакова Мария Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1990