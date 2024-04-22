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Исакова Мария Емельяновна

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Место рождения

Кадышево, Мокшанский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

25.05.1925

Дата смерти

24.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадышево, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1947

Сын: Исаков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Исаков Михаил Иванович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Исаков Михаил Иванович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жук Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Исаков Михаил Иванович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Михаил Иванович

Смерть
24.03.1990
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