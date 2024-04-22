Исакова Мария Емельяновна
Место рождения
Дата рождения25.05.1925
Дата смерти24.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925
Рождение ребёнка
31.01.1947
Сын: Исаков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Исаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Исаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жук Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Исаков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1990