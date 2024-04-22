Тихон Меркулов
Место рождения
Дата рождения12.06.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1831 ст.
Отец: Меркул Алексеев
Мать: Евдокия Прокопьева
Бракосочетание
04.11.1849 ст.
Жена: Евдокия Алексеева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1855 ст.
Дочь: Ефросинья Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.
Дочь: Феона Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно