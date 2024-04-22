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Тихон Меркулов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.06.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1831 ст.

Отец: Меркул Алексеев

Мать: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.11.1849 ст.

Жена: Евдокия Алексеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1855 ст.

Дочь: Ефросинья Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.

Дочь: Феона Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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