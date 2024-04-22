Евдокия Прокопьева
Место рождения
Дата рождения01.03.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1801 ст.
Отец: Прокопий Михайлов
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
19.10.1817 ст.
Муж: Меркул Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1822 ст.
Дочь: Татьяне Меркулова
Отец ребёнка: Меркул Алексеев
Рождение ребёнка
08.07.1824 ст.
Дочь: Ефимия Меркулова
Отец ребёнка: Меркул Алексеев
Рождение ребёнка
08.07.1824 ст.
Сын: Василий Меркулов
Отец ребёнка: Меркул Алексеев
Рождение ребёнка
03.02.1827 ст.
Сын: Панфил Меркулова
Отец ребёнка: Меркул Алексеев
Рождение ребёнка
20.04.1829 ст.
Сын: Яков Меркулов
Отец ребёнка: Меркул Алексеев
Рождение ребёнка
12.06.1831 ст.
Сын: Тихон Меркулов
Отец ребёнка: Меркул Алексеев
Рождение ребёнка
10.03.1834 ст.
Сын: Никифор Меркулов
Отец ребёнка: Меркул Алексеев
Рождение ребёнка
19.08.1838 ст.
Дочь: Наталья Меркулова
Отец ребёнка: Меркул Алексеев
Рождение ребёнка
19.08.1838 ст.
Дочь: Василиса Меркулова
Отец ребёнка: Меркул Алексеев
Смерть
Неизвестно