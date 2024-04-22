Меркул Алексеев
Место рождения
Дата рождения24.11.1802 ст.
Дата смерти21.03.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1802 ст.
Отец: Алексей Никифоров
Мать: Матрена Абрамова
Бракосочетание
19.10.1817 ст.
Жена: Евдокия Прокопьева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1822 ст.
Дочь: Татьяне Меркулова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
08.07.1824 ст.
Дочь: Ефимия Меркулова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
08.07.1824 ст.
Сын: Василий Меркулов
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
03.02.1827 ст.
Сын: Панфил Меркулова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
20.04.1829 ст.
Сын: Яков Меркулов
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
12.06.1831 ст.
Сын: Тихон Меркулов
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
10.03.1834 ст.
Сын: Никифор Меркулов
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
19.08.1838 ст.
Дочь: Наталья Меркулова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
19.08.1838 ст.
Дочь: Василиса Меркулова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Смерть
21.03.1839 ст.
От чахотки