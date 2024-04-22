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Меркул Алексеев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.11.1802 ст.

Дата смерти

21.03.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1802 ст.

Отец: Алексей Никифоров

Мать: Матрена Абрамова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.10.1817 ст.

Жена: Евдокия Прокопьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1822 ст.

Дочь: Татьяне Меркулова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1824 ст.

Дочь: Ефимия Меркулова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1824 ст.

Сын: Василий Меркулов

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.02.1827 ст.

Сын: Панфил Меркулова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1829 ст.

Сын: Яков Меркулов

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.06.1831 ст.

Сын: Тихон Меркулов

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1834 ст.

Сын: Никифор Меркулов

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1838 ст.

Дочь: Наталья Меркулова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1838 ст.

Дочь: Василиса Меркулова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
21.03.1839 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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