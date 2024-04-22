Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Алексеева

Евдокия Алексеева

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: Алексей Иванов

Мать: Евдокия Матвеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.11.1849 ст.

Муж: Тихон Меркулов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1855 ст.

Дочь: Ефросинья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Меркулов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.

Дочь: Феона Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Меркулов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close