Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: Алексей Иванов
Мать: Евдокия Матвеева
Бракосочетание
04.11.1849 ст.
Муж: Тихон Меркулов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1855 ст.
Дочь: Ефросинья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Меркулов
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.
Дочь: Феона Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Меркулов
Смерть
Неизвестно