Войняк Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойняк Семен Яковлевич

Войняк Семен Яковлевич

Место рождения

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Войняк Яков Николаевич

Мать: Войняк Домникия Михайловна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Жена: Войняк Анисия Васильевна

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
16.11.1883 ст.

Сын: Войняк Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
23.08.1885 ст.

Дочь: Войняк Анна Семеновна

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
13.04.1887 ст.

Сын: Войняк Григорий Семенович

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.

Сын: Войняк Михаил Семенович

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Войняк Наталия Семеновна

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.

Дочь: Войняк Евфросиния Семеновна

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
27.07.1894 ст.

Сын: Войняк Михаил Семенович

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
01.08.1895 ст.

Дочь: Войняк Соломония Семеновна

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
23.10.1896 ст.

Сын: Войняк Василий Семенович

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Войняк Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Войняк Мария Семеновна

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
19.10.1903 ст.

Сын: Войняк Иван Семенович

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
19.03.1906 ст.

Сын: Войняк Яков Семенович

Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close