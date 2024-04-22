Войняк Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Войняк Яков Николаевич
Жена: Войняк Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Дочь: Войняк Анна Семеновна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Сын: Войняк Григорий Семенович
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Дочь: Войняк Наталия Семеновна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Дочь: Войняк Евфросиния Семеновна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Дочь: Войняк Соломония Семеновна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Дочь: Войняк Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Дочь: Войняк Мария Семеновна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Войняк Анисия Васильевна