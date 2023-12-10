Войняк (Холявчук) Анисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
16.11.1883 ст.
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
23.08.1885 ст.
Дочь: Войняк Анна Семеновна
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
13.04.1887 ст.
Сын: Войняк Григорий Семенович
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Войняк Наталия Семеновна
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.
Дочь: Войняк Евфросиния Семеновна
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1894 ст.
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1895 ст.
Дочь: Войняк Соломония Семеновна
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
23.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Войняк Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Войняк Мария Семеновна
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
19.10.1903 ст.
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
19.03.1906 ст.
Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич
Смерть
Неизвестно