Войняк (Холявчук) Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойняк (Холявчук) Анисия Васильевна

Войняк (Холявчук) Анисия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Муж: Войняк Семен Яковлевич

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
16.11.1883 ст.

Сын: Войняк Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
23.08.1885 ст.

Дочь: Войняк Анна Семеновна

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
13.04.1887 ст.

Сын: Войняк Григорий Семенович

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.

Сын: Войняк Михаил Семенович

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Войняк Наталия Семеновна

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.

Дочь: Войняк Евфросиния Семеновна

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
27.07.1894 ст.

Сын: Войняк Михаил Семенович

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
01.08.1895 ст.

Дочь: Войняк Соломония Семеновна

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
23.10.1896 ст.

Сын: Войняк Василий Семенович

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Войняк Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Войняк Мария Семеновна

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
19.10.1903 ст.

Сын: Войняк Иван Семенович

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
19.03.1906 ст.

Сын: Войняк Яков Семенович

Отец ребёнка: Войняк Семен Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close