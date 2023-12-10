Войняк Домникия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Войняк Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Войняк Порфирий Яковлевич
Отец ребёнка: Войняк Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Войняк Яков Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно