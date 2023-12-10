Войняк Домникия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк Домникия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Войняк Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Войняк Яков Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Войняк Порфирий Яковлевич

Отец ребёнка: Войняк Яков Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Войняк Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Войняк Яков Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войняк Яков Николаевич

Смерть
Неизвестно
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