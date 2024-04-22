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Войняк Гавриил Яковлевич

Место рождения

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Войняк Яков Николаевич

Мать: Войняк Домникия Михайловна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1889 ст.

Дочь: Войняк Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
08.12.1892 ст.

Сын: Войняк Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.

Сын: Войняк Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
16.02.1897 ст.

Сын: Войняк Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.

Сын: Войняк Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
08.09.1902 ст.

Дочь: Войняк Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
06.02.1905 ст.

Дочь: Войняк Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна

Новоселица, Чернівецька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войняк Дарья Демьяновна

Смерть
Неизвестно
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