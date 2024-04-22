Войняк Гавриил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Войняк Яков Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1889 ст.
Дочь: Войняк Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна
Рождение ребёнка
08.12.1892 ст.
Сын: Войняк Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.
Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна
Рождение ребёнка
16.02.1897 ст.
Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.
Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна
Рождение ребёнка
08.09.1902 ст.
Дочь: Войняк Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна
Рождение ребёнка
06.02.1905 ст.
Дочь: Войняк Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Войняк Дарья Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войняк Дарья Демьяновна
Смерть
Неизвестно