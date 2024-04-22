Войняк Дарья Демьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
15.08.1889 ст.
Дочь: Войняк Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
08.12.1892 ст.
Сын: Войняк Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.
Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
16.02.1897 ст.
Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.
Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
08.09.1902 ст.
Дочь: Войняк Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
06.02.1905 ст.
Дочь: Войняк Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно