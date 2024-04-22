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Войняк Дарья Демьяновна

Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
15.08.1889 ст.

Дочь: Войняк Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
08.12.1892 ст.

Сын: Войняк Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.

Сын: Войняк Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
16.02.1897 ст.

Сын: Войняк Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.

Сын: Войняк Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
08.09.1902 ст.

Дочь: Войняк Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
06.02.1905 ст.

Дочь: Войняк Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Войняк Гавриил Яковлевич

Новоселица, Чернівецька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войняк Гавриил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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