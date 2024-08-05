Зюнев Порфирий Макарович
Место рожденияд. Татьянские Речицы, Спицынская волость, Гдовский уезд, Петербургская губерния
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Зюнев Макар Георгиевич
Мать: Просковья Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Калинниковна
Рождение ребёнка
28.11.1878
Сын: Зюнев Николай Порфирьевич
Мать ребёнка: Екатерина Калинниковна
Смерть
Неизвестно