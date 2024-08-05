Зюнев Порфирий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗюнев Порфирий Макарович

Зюнев Порфирий Макарович

Место рождения

д. Татьянские Речицы, Спицынская волость, Гдовский уезд, Петербургская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Зюнев Макар Георгиевич

Мать: Просковья Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Калинниковна

Рождение ребёнка
28.11.1878

Сын: Зюнев Николай Порфирьевич

Мать ребёнка: Екатерина Калинниковна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.