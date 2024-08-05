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Зюнев Макар Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Зюнев Георгий Владимирович

Мать: Елена Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Наумовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Зюнев Порфирий Макарович

Мать ребёнка: Просковья Наумовна

Рождение ребёнка
21.06.1856

Сын: Зюнев Илья Макарович

Мать ребёнка: Просковья Наумовна

Рождение ребёнка
16.03.1862

Сын: Зюнев Алексей Макарович

Мать ребёнка: Просковья Наумовна

Смерть
Неизвестно

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