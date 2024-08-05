Зюнев Макар Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Зюнев Георгий Владимирович
Мать: Елена Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Наумовна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Просковья Наумовна
Рождение ребёнка
21.06.1856
Сын: Зюнев Илья Макарович
Мать ребёнка: Просковья Наумовна
Рождение ребёнка
16.03.1862
Мать ребёнка: Просковья Наумовна
Смерть
Неизвестно