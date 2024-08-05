Просковья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просковья Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Наум

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюнев Макар Георгиевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Зюнев Порфирий Макарович

Отец ребёнка: Зюнев Макар Георгиевич

Рождение ребёнка
21.06.1856

Сын: Зюнев Илья Макарович

Отец ребёнка: Зюнев Макар Георгиевич

Рождение ребёнка
16.03.1862

Сын: Зюнев Алексей Макарович

Отец ребёнка: Зюнев Макар Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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