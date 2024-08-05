Просковья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Наум
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Зюнев Макар Георгиевич
Рождение ребёнка
21.06.1856
Сын: Зюнев Илья Макарович
Отец ребёнка: Зюнев Макар Георгиевич
Рождение ребёнка
16.03.1862
Отец ребёнка: Зюнев Макар Георгиевич
Смерть
Неизвестно