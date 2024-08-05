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Зюнев Николай Порфирьевич

Место рождения

д. Татьянские Речицы, Спицынская волость, Гдовский уезд, Петербургская губерния

Дата рождения

28.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1878

Отец: Зюнев Порфирий Макарович

Мать: Екатерина Калинниковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Зюнев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Яковлева (Зюнева) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Зюнев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
11.05.1910

Сын: Зюнев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.05.1925

Дочь: (Зюнева) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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