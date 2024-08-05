Зюнев Николай Порфирьевич
Место рожденияд. Татьянские Речицы, Спицынская волость, Гдовский уезд, Петербургская губерния
Дата рождения28.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1878
Отец: Зюнев Порфирий Макарович
Мать: Екатерина Калинниковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
21.05.1905
Сын: Зюнев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Яковлева (Зюнева) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
31.12.1908
Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
11.05.1910
Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.05.1925
Дочь: (Зюнева) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Евгения Леонтьевна
Смерть
Неизвестно