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Евгения Леонтьевна

Место рождения

д. Татьянские Речицы, Спицынская волость, Гдовский уезд, Петербургская губерния

Дата рождения

23.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1886

Отец: Леонтий Иванович

Мать: Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюнев Николай Порфирьевич

Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Зюнев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич

Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Яковлева (Зюнева) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич

Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Зюнев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич

Рождение ребёнка
11.05.1910

Сын: Зюнев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич

Рождение ребёнка
20.05.1925

Дочь: (Зюнева) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

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