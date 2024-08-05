Евгения Леонтьевна
Место рожденияд. Татьянские Речицы, Спицынская волость, Гдовский уезд, Петербургская губерния
Дата рождения23.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1886
Отец: Леонтий Иванович
Мать: Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1905
Сын: Зюнев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Яковлева (Зюнева) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич
Рождение ребёнка
31.12.1908
Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич
Рождение ребёнка
11.05.1910
Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич
Рождение ребёнка
20.05.1925
Дочь: (Зюнева) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Зюнев Николай Порфирьевич
Смерть
Неизвестно