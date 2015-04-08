Раковский Анатолий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1938
Дата смерти08.04.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахретдинова (Раковская) Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Раковская Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карелина (Раковская) Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Раковская Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.03.1964
Сын: Раковский Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Раковская Анна Фёдоровна
Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область
Смерть
08.04.2015