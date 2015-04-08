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Раковский Анатолий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1938

Дата смерти

08.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахретдинова (Раковская) Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Раковская Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карелина (Раковская) Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Раковская Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.03.1964

Сын: Раковский Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Раковская Анна Фёдоровна

Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область
Смерть
08.04.2015

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