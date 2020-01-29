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Раковский Александр Анатольевич

Место рождения

Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область

Дата рождения

07.03.1964

Дата смерти

29.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1964

Отец: Раковский Анатолий Яковлевич

Мать: Раковская Анна Фёдоровна

Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раковская (Кузнецова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
16.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раковская (Кузнецова) Любовь Петровна

Хребет, город областного подчинения Миасс, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1992

Дочь: Качева (Раковская) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Раковская (Кузнецова) Любовь Петровна

Смерть
29.01.2020

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