Раковский Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1964
Дата смерти29.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раковская (Кузнецова) Любовь Петровна
Хребет, город областного подчинения Миасс, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1992
Дочь: Качева (Раковская) Евгения Александровна
Мать ребёнка: Раковская (Кузнецова) Любовь Петровна
Смерть
29.01.2020