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Раковская Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1943

Дата смерти

24.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахретдинова (Раковская) Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Раковский Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карелина (Раковская) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Раковский Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
07.03.1964

Сын: Раковский Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Раковский Анатолий Яковлевич

Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область
Смерть
24.03.1994

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