Раковская Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1943
Дата смерти24.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахретдинова (Раковская) Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Раковский Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карелина (Раковская) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Раковский Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
07.03.1964
Сын: Раковский Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Раковский Анатолий Яковлевич
Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область
Смерть
24.03.1994