Касаткин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1964
р. п Сосновское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касаткин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Касаткина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно