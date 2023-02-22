Касаткина (Гоголева) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина (Гоголева) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоголев Михаил Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касаткин Александр

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касаткин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касаткин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Касаткин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касаткин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин Александр

Смерть
Неизвестно
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