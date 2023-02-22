Касаткина (Гоголева) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гоголев Михаил Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1964
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касаткин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Касаткин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касаткин Александр
Смерть
Неизвестно