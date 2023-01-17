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Журавлев Федор Васильевич

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Место рождения

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

26.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
02.09.1884 ст.

Жена: Журавлева Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.

Сын: Журавлев Петр Федорович

Мать ребёнка: Журавлева Екатерина Евдокимовна

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.780-д.1383 256об-257
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Журавлева Екатерина Евдокимовна

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.780-д.2574 64об-65
Бракосочетание
02.05.1904 ст.

Жена: Пуговкина Пелагея Федоровна

ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.

Сын: Журавлев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Пуговкина Пелагея Федоровна

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
26.04.1907

Сын: Журавлев Николай Федорович

Мать ребёнка: Пуговкина Пелагея Федоровна

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
26.03.1909
Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
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