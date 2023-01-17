Журавлев Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти26.03.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.09.1884 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.
Мать ребёнка: Журавлева Екатерина Евдокимовна
ф.203-оп.780-д.1383 256об-257
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Журавлева Екатерина Евдокимовна
ф.203-оп.780-д.2574 64об-65
Бракосочетание
02.05.1904 ст.
ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.
Сын: Журавлев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Пуговкина Пелагея Федоровна
ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
26.04.1907
Сын: Журавлев Николай Федорович
Мать ребёнка: Пуговкина Пелагея Федоровна
Смерть
26.03.1909