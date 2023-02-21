Журавлева (Бурмистрова) Екатерина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти20.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.09.1884 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.
Отец ребёнка: Журавлев Федор Васильевич
ф.203-оп.780-д.1383 256об-257
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Журавлев Федор Васильевич
ф.203-оп.780-д.2574 64об-65
Смерть
20.04.1904 ст.