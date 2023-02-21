Журавлева (Бурмистрова) Екатерина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Бурмистрова) Екатерина Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

20.04.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.09.1884 ст.

Муж: Журавлев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.

Сын: Журавлев Петр Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Васильевич

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.780-д.1383 256об-257
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Журавлев Федор Васильевич

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.780-д.2574 64об-65
Смерть
20.04.1904 ст.
Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
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