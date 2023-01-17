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Журавлев Алексей Федорович

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Место рождения

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

17.03.1905 ст.

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905 ст.

Отец: Журавлев Федор Васильевич

Мать: Пуговкина Пелагея Федоровна

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Журавлева Дарья Ивлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Журавлева Дарья Ивлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Дарья Ивлевна

Смерть
?.01.1942
Пропал без вести в январе 1942
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