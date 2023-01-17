Журавлев Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения17.03.1905 ст.
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905 ст.
ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Журавлева Дарья Ивлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Журавлева Дарья Ивлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Дарья Ивлевна
Смерть
?.01.1942
Пропал без вести в январе 1942