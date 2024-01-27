Юрченко Фёдор Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Фёдор Кириллович

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Юрченко Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Юрченко Карп Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Юрченко Семён Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Юрченко Киприон Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Юрченко Пантелеймон Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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