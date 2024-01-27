Юрченко Фёдор Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Юрченко Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Юрченко Киприон Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Юрченко Пантелеймон Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно